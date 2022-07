Tabellone Wta Praga 2022: Kontaveit prima testa di serie, presente Bronzetti (Di sabato 23 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Praga 2022, in programma sul cemento all’aperto dal 25 al 31 luglio. L’organizzazione ha concesso una wild card ad Anett Kontaveit, che sarà quindi la prima testa di serie del torneo, seguita dalla beniamina di casa Barbora Krejcikova. Tante le tenniste ceche che potrebbero fare bene nel torneo di casa, comprese Muchova e Bouzkova. Per quanto riguarda i colori azzurri, occhi puntati su Lucia Bronzetti, che sfiderà al primo turno la svedese Rebecca Peterson. IL Tabellone COMPLETO (1/WC) Kontaveit vs Gorgodze Muchova vs (WC) Havlickova Diatchenko vs L. Zhu X. Wang vs (7) Potapova (3) Mertens vs Linette Snigur vs TomovaBronzetti vs Peterson (Q/LL) vs (6) Van ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma sul cemento all’aperto dal 25 al 31 luglio. L’organizzazione ha concesso una wild card ad Anett, che sarà quindi ladidel torneo, seguita dalla beniamina di casa Barbora Krejcikova. Tante le tenniste ceche che potrebbero fare bene nel torneo di casa, comprese Muchova e Bouzkova. Per quanto riguarda i colori azzurri, occhi puntati su Lucia, che sfiderà al primo turno la svedese Rebecca Peterson. ILCOMPLETO (1/WC)vs Gorgodze Muchova vs (WC) Havlickova Diatchenko vs L. Zhu X. Wang vs (7) Potapova (3) Mertens vs Linette Snigur vs Tomovavs Peterson (Q/LL) vs (6) Van ...

sportface2016 : #WTAPraga | Sorteggiato il tabellone principale: #Kontaveit prima testa di serie, al via anche Lucia #Bronzetti - LadiesOpenPA : Elisabetta Cocciaretto si ritira, in via precauzionale, dal tabellone di doppio per un problema alla coscia sinistr… - sportface2016 : #WtaPalermo, #Garcia: 'Io favorita? Non conosco il tabellone e non so chi gioca' - palermo24h : Tabellone Wta Palermo 2022, forfait Trevisan presenti Paolini e Bronzetti - samfrage96 : RT @LadiesOpenPA: ???? Si ferma al primo turno del tabellone principale l'entusiasmante percorso di Matilde Paoletti ai #PLO22. La numero 9… -