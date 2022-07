Piacenza | manifestazione nazionale contro gli arresti dei sindacalisti | “Chiedere diritti e aumenti salariali non è estorsione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Sindacati di base Usb e Si Cobas in piazza a, per manifestarele misure cautelari attuate nei confronti di otto delegati, accusati tra le altre cose di associazione a delinquere. Tesi respinta dagli interessanti, che invece accusano la Procura di mettere sotto attacco le libertà sindacali. Oltre mille le persone arrivate da tutta Italia. Non solo lavoratori della logistica (è una degli hub più importanti d’Italia), ma anche operai delle cooperative e dei trasporti, due settori in cui dominano precarietà e sfruttamento e dove da tempo le due sigle sono molto radicate, promotrici talvolta di vertenze molto dure. Presenti anche gruppi di collettivi studenteschi. “Le lotte operaie non si processano. La vera associazione a delinquere sono Stato e padroni”, lo striscione che ha aperto il corteo. Quella di oggi è solo ...