Nel guado dei sentimenti, lo specchio di un intero Paese (Di sabato 23 luglio 2022) «Ma sapevo che una storia era cominciata, forse molto tempo prima, vicino al rumore dell’acqua. E sentivo che più avanti avrei incontrato qualcosa che non si sarebbe mai eroso, e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 luglio 2022) «Ma sapevo che una storia era cominciata, forse molto tempo prima, vicino al rumore dell’acqua. E sentivo che più avanti avrei incontrato qualcosa che non si sarebbe mai eroso, e L'articolo proviene da il manifesto.

VolaMalpensa : RT @leonard_berberi: Nel «disbrigo degli affari correnti» del governo Draghi può rientrare anche la vendita della maggioranza di #ItaAirway… - GiulioManunta : RT @leonard_berberi: Nel «disbrigo degli affari correnti» del governo Draghi può rientrare anche la vendita della maggioranza di #ItaAirway… - UGambini : RT @leonard_berberi: Nel «disbrigo degli affari correnti» del governo Draghi può rientrare anche la vendita della maggioranza di #ItaAirway… - leonard_berberi : Nel «disbrigo degli affari correnti» del governo Draghi può rientrare anche la vendita della maggioranza di… - APerezGallo : @lageloni E invece l'errore é stato non votare invece che votare un netto no. Il problema é rimanere sempre in mezz… -