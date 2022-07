Meloni: governa chi vince nelle urne, 'noi pronti' (Di sabato 23 luglio 2022) - La leader di Fratelli d'Italia avverte gli alleati Salvini e Berlusconi sul premierato eventuale, nodo non risolto nel centrodestra Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 luglio 2022) - La leader di Fratelli d'Italia avverte gli alleati Salvini e Berlusconi sul premierato eventuale, nodo non risolto nel centrodestra

AngeloR54671811 : RT @fanpage: Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato i sindacati a palazzo Chigi per il 27 luglio alle ore 10. L'argomento de… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato i sindacati a palazzo Chigi per il 27 luglio alle ore 10. L'argomento de… - PieroCastellano : RT @fanpage: Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato i sindacati a palazzo Chigi per il 27 luglio alle ore 10. L'argomento de… - fanpage : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato i sindacati a palazzo Chigi per il 27 luglio alle ore 10. L'a… - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Meloni: c’è una regola chiara, chi vince governa. E agli alleati: mettiamo da parte i tatticismi -