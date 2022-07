Manuela Arcuri ha detto “sì” a Giovanni Di Gianfrancesco Alberto Tarallo tra i testimoni

(Di sabato 23 luglio 2022)si è sposata. Ieri, venerdì 22 luglio, l’attrice di Latina è convolata a nozze con il fidanzato storicoDi. I due sono genitori di Mattia, 8 anni. Il matrimonio (degno di un collegamento televisivo con la prima rete del Biscione) ha preso vita sul lago di Bracciano, più precisamente al Castello Odescalchi. All’interno di queste mura si sono sposate anche coppie che, con il loro amore, hanno fatto sognare intere generazioni. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker e Tom Cruise e Katy Holmes. Un matrimonio da favola Il sogno dell’, del resto, è sempre stato quello di poter sentirsi una principessa il giorno del suo “sì”. In molteplici interviste infatti aveva confessato di volersi sposare a Latina o al mare di Sabaudia. Una volta visto il ...

rep_roma : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: chi è il marito, la prima foto del matrimonio [aggiornam… - infoitcultura : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco - bitchimluca : Manuela Arcuri è Xena - Marilenapas : RT @fanpage: Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: -

si è sposata : l'attrice ha pronunciato il fatidico sì il 22 luglio, proprio come aveva annunciato qualche tempo fa sul settimanale Chi. Un giorno meraviglioso per lei e per il suo ...Sui social circola un solo scatto dal matrimonio diche ieri, ha sposato il suo ...Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: la prima foto del matrimonio La prima e unica foto al momento del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco è stata condivis ...Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, ecco la prima e unica foto del matrimonio della nota attrice italiana ...