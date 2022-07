Johnny Depp risponde al fuoco presentando ricorso in appello contro Amber Heard (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo Amber Heard anche Johnny Depp ha presentato ricorso in appello chiedendo di annullare la condanna dei due milioni di dollari di risarcimento. Johnny Depp e Amber Heard hanno entrambi presentato ricorso in appello nel loro caso per diffamazione in Virginia: questo giovedì l'attrice 36enne ha presentato un avviso alla Corte d'appello della Virginia e, in tutta risposta, il 59enne ha presentato il proprio avviso di appello cercando di ribaltare il verdetto di 2 milioni di dollari relativo alla controquerela dell'ex moglie. La giuria ha ritenuto che l'attrice avesse diffamato Depp nel suo editoriale del 2018 e ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Dopoancheha presentatoinchiedendo di annullare la condanna dei due milioni di dollari di risarcimento.hanno entrambi presentatoinnel loro caso per diffamazione in Virginia: questo giovedì l'attrice 36enne ha presentato un avviso alla Corte d'della Virginia e, in tutta risposta, il 59enne ha presentato il proprio avviso dicercando di ribaltare il verdetto di 2 milioni di dollari relativo allaquerela dell'ex moglie. La giuria ha ritenuto che l'attrice avesse diffamatonel suo editoriale del 2018 e ha ...

