Grosseto | paziente aggredisce medico | che viene salvato da un' infermiera - Cronaca - lanazione it

Grosseto, 23 luglio 2022 - Una donna di 42 anni, medico psichiatra al reparto di Spdc (servizio psichiatrico, diagnosi e cura) all'ospedale Misericordia di Grosseto, sarebbe stata aggredita da una paziente ricoverata. Questa avrebbe tentato di strangolarla. È quanto rende noto la Uil - Fpl. Decisivo sarebbe stato l'intervento di due infermiere che hanno salvato il medico.