Formula 1 GP Francia, Charles Leclerc sciocca i tifosi Ferrari: lo ha detto veramente (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo le entusiasmanti qualifiche, Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scioccato i tifosi: il monegasco lo ha detto veramente! Le Qualifiche di oggi sono state uno spettacolo assurdo: la Ferrari e la Red Bull hanno dato vita ad un nuovo duello entusiasmante. Charles Leclerc ha centrato la pole position: il monegasco, sfruttando anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo le entusiasmanti qualifiche,ha rilasciato alcune dichiarazioni che hannoto i: il monegasco lo ha! Le Qualifiche di oggi sono state uno spettacolo assurdo: lae la Red Bull hanno dato vita ad un nuovo duello entusiasmante.ha centrato la pole position: il monegasco, sfruttando anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - Agenzia_Ansa : Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Per Lecl… - paoloduchessa79 : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #F1, #Ferrari da urlo: è pole di #Leclerc in Francia ?? -