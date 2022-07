F1 Gp Francia, Leclerc in pole con la Ferrari (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Charles Leclerc in pole position al Gp di Francia al termine delle qualifiche ufficiali. Per la Ferrari del monegasco si tratta della settima pole della stagione. In seconda posizione la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del Mondiale 2022. In seconda fila la Red Bull del messicano Sergio Perez e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quinta e sesta posizione in griglia per la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. L’altra Ferrari di Carlos Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore. “Fino a questo pomeriggio il mio weekend era stato abbastanza complicato: ho faticato con il bilanciamento e sapevo che in queste condizioni di caldo estremo ogni piccolo errore si paga perché le ... Leggi su funweek (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Charlesinposition al Gp dial termine delle qualifiche ufficiali. Per ladel monegasco si tratta della settimadella stagione. In seconda posizione la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del Mondiale 2022. In seconda fila la Red Bull del messicano Sergio Perez e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quinta e sesta posizione in griglia per la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. L’altradi Carlos Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore. “Fino a questo pomeriggio il mio weekend era stato abbastanza complicato: ho faticato con il bilanciamento e sapevo che in queste condizioni di caldo estremo ogni piccolo errore si paga perché le ...

