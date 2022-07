Elezioni politiche 2022, Grillo: “Noi antibiotico del sistema” (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Se tutti sono contro di noi e ci trattano da appestati è perché siamo nel giusto, siamo l’antibiotico del sistema. Beppe Grillo in un videomessaggio postato sul suo blogrincuora i militanti (“ho un cuore da ragioniere”, dice il garante parafrasando il commiato del presidente Draghi alla Camera, prima di salire al Quirinale per confermare le dimissioni: “Anche i banchieri usano il cuore”), disorientati dalla scissione e dagli “sconvolgimenti” che hanno colpito il movimento nelle ultime settimane. E sconcertato da un Parlamento decrepito, con gente che siede sullo scranno da 30 o 40 anni, rilancia il principio fondativo del M5s della prima ora. “Il Movimento – esordisce Grillo – c’è, non c’è… non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico. Non lo so. Ma una cosa la so: ho guardato il Parlamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Se tutti sono contro di noi e ci trattano da appestati è perché siamo nel giusto, siamo l’del. Beppein un videomessaggio postato sul suo blogrincuora i militanti (“ho un cuore da ragioniere”, dice il garante parafrasando il commiato del presidente Draghi alla Camera, prima di salire al Quirinale per confermare le dimissioni: “Anche i banchieri usano il cuore”), disorientati dalla scissione e dagli “sconvolgimenti” che hanno colpito il movimento nelle ultime settimane. E sconcertato da un Parlamento decrepito, con gente che siede sullo scranno da 30 o 40 anni, rilancia il principio fondativo del M5s della prima ora. “Il Movimento – esordisce– c’è, non c’è… non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico. Non lo so. Ma una cosa la so: ho guardato il Parlamento ...

vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - AlexBazzaro : ??UFFICIALE: ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - corradopiobbico : RT @vitalbaa: Vademecum per il prossimo voto alle elezioni politiche. Qualunque cosa promettano, chiedere dove prendono i soldi. Se non ri… - emme1963 : far vincere le prossime elezioni politiche alla #Meloni e a #Salvini sarà propedeutico per un nuova e decisiva onda… -