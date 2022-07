Coronavirus, 116 morti e 68.170 contagi: tasso di positività al 19,4% (Di sabato 23 luglio 2022) Il bollettino del 23 luglio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 68.170 nuovi casi di Coronavirus (ieri 71.075) e 116 decessi (ieri 155) secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 20.608.190, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 170.798. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.431.860 persone (ieri 1.449.439). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 23 luglio 2022 La situazione negli ospedali Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 10.857 (ieri 10.944, – 87), mentre nelle terapie intensive italiane, a fronte di 52 nuovi ingressi giornalieri (ieri 43), il numero dei ricoverati in condizioni critiche è pari ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Il bollettino del 23 luglio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 68.170 nuovi casi di(ieri 71.075) e 116 decessi (ieri 155) secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 20.608.190, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 170.798. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.431.860 persone (ieri 1.449.439). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 23 luglio 2022 La situazione negli ospedali Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 10.857 (ieri 10.944, – 87), mentre nelle terapie intensive italiane, a fronte di 52 nuovi ingressi giornalieri (ieri 43), il numero dei ricoverati in condizioni critiche è pari ...

