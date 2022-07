Campagna abbonamenti Napoli, dalla radio ufficiale: “Prezzi popolari” (Di sabato 23 luglio 2022) Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “radio Goal” in onda su radio Kiss Kiss Napoli per anticipare alcune dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista che sarà messa in onda alle 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Posso anticiparvi qualche novità rivelata dal presidente De Laurentiis. Il patron azzurro ha presentato la Campagna abbonamenti con Prezzi popolari e sconti per le famiglie. Si è parlato anche di mercato: l’arrivo di Kim sembra ormai imminente, manca solo l’ufficialità”. Napoli, Campagna abbonamenti (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Nella Campagna ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “Goal” in onda suKiss Kissper anticipare alcune dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista che sarà messa in onda alle 21. Di seguito quanto evidenziatonostra redazione: “Posso anticiparvi qualche novità rivelata dal presidente De Laurentiis. Il patron azzurro ha presentato lacone sconti per le famiglie. Si è parlato anche di mercato: l’arrivo di Kim sembra ormai imminente, manca solo l’ufficialità”.(Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Nella...

