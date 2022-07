Barbara D’Urso in bikini è mozzafiato: il bagno in piscina scatena i social (Di sabato 23 luglio 2022) Barbara D’Urso ha condiviso una serie di scatti che la vedono in bikini mentre si sta rilassando in piscina tra una nuotata e l’altra. La foto ha conquistato i social. La conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax prima di tornare in tv con i suoi programmi. Approfittando del grande caldo che ha invaso l’Italia si è concessa un tuffo in piscina dove ha sfoggiato il suo fisico allenato ed asciutto. Lo scatto ha scatenato gli utenti social in pochissimo tempo: tanti like e commenti di ogni genere. fonte foto: InstagramBarbara D’Urso è da sempre una delle protagoniste dell’estate italiana e questa volta non poteva essere altrimenti. La conduttrice, infatti, si sta concedendo delle settimane di ... Leggi su chenews (Di sabato 23 luglio 2022)ha condiviso una serie di scatti che la vedono inmentre si sta rilassando intra una nuotata e l’altra. La foto ha conquistato i. La conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax prima di tornare in tv con i suoi programmi. Approfittando del grande caldo che ha invaso l’Italia si è concessa un tuffo indove ha sfoggiato il suo fisico allenato ed asciutto. Lo scatto hato gli utentiin pochissimo tempo: tanti like e commenti di ogni genere. fonte foto: Instagramè da sempre una delle protagoniste dell’estate italiana e questa volta non poteva essere altrimenti. La conduttrice, infatti, si sta concedendo delle settimane di ...

nunziopelliccio : @La7tv 'Ma Conte non è credibile nella sua veste barricadera, lui che ha avuto un ruolo istituzionale con la pochet… - andreastoolbox : #Barbara D'Urso sexy in piscina: gli scatti su Instagram fanno impazzirei fan - infoitcultura : Stefania Orlando: problemi e imbarazzo con Barbara d’Urso - infoitcultura : Stefania Orlando ha detto no a Barbara D'Urso - infoitcultura : Barbara d'Urso e Stefania Orlando: cala l'imbarazzo, cosa è successo -