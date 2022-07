Atletica, Mondiali 2022: Larissa Iapichino ed Elisa Di Lazzaro eliminate nel salto in lungo e nei 100 ostacoli (Di sabato 23 luglio 2022) Risultati negativi in casa Italia nella mattinata americana del nono e penultimo giorno di gare nei Mondiali 2022 di Atletica a Eugene. C’era attesa per i 100 ostacoli e il salto in lungo femminili tra le fila nostrane e si devono registrare riscontri al di sotto delle aspettative. Nella sfida vorticosa con gli ostacoli, Elisa Di Lazzaro non ha raggiunto il traguardo delle semifinali per quattro centesimi. L’azzurra non è andata oltre il crono di 13.16, giungendo solo settima nella propria batteria. Alla fine della fiera 29° crono per lei nel computo totale. Un 13.12 alla portata di Di Lazzaro, non in grado di mettere sulla pista le sue qualità. In queste heat da segnalare l’ottima prestazione della nigeriana Tobi ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Risultati negativi in casa Italia nella mattinata americana del nono e penultimo giorno di gare neidia Eugene. C’era attesa per i 100e ilinfemminili tra le fila nostrane e si devono registrare riscontri al di sotto delle aspettative. Nella sfida vorticosa con gliDinon ha raggiunto il traguardo delle semifinali per quattro centesimi. L’azzurra non è andata oltre il crono di 13.16, giungendo solo settima nella propria batteria. Alla fine della fiera 29° crono per lei nel computo totale. Un 13.12 alla portata di Di, non in grado di mettere sulla pista le sue qualità. In queste heat da segnalare l’ottima prestazione della nigeriana Tobi ...

Eurosport_IT : AZZURRE IN FINALEEEE ???? Ai mondiali di atletica di Eugene la staffetta 4x100 femminile centra il passaggio in fina… - giusmo1 : Mondiali di atletica: le azzurre della 4x100 in finale con nuovo record italiano. Fuori gli uomini - SkySport : 4x100 donne in finale con record italiano #SkySport #Italia #WCHOregon22 - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Larissa Iapichino fuori dalla finale nel lungo! Delusione Di Lazzaro: elimi… - OA_Sport : #ATLETICA #Eugene2022 Grossa delusione per Larissa Iapichino ed Elisa Di Lazzaro a Eugene -