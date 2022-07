VIDEO F1, GP Francia 2022: la Ferrari con tante novità a Le Castellet (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ andata in archivio la prima giornata di prove libere del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet, la Ferrari ha fatto vedere una grande velocità, pur non spremendo al massimo il motore per l’ormai abituale rotazione portata avanti nel corso del primo giorno del weekend. E’ stato lo spagnolo Carlos Sainz a ottenere il miglior tempo odierno di 1:32.527 a precedere di 0.121 il compagno di squadra Charles Leclerc e di 0.550 l’olandese della Red Bull Max Verstappen. F1-75, dunque, molto bene nel time-attack, mentre sui long run la RB18 di Verstappen è parsa più performante. Per cui, entrambi i team che si stanno contendendo il titolo iridato dovranno lavorare per mettere a punto le rispettive vetture. La Rossa, per questa occasione, ha deciso di introdurre degli sviluppi ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ andata in archivio la prima giornata di prove libere del GP di, dodicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Le, laha fatto vedere una grande velocità, pur non spremendo al massimo il motore per l’ormai abituale rotazione portata avanti nel corso del primo giorno del weekend. E’ stato lo spagnolo Carlos Sainz a ottenere il miglior tempo odierno di 1:32.527 a precedere di 0.121 il compagno di squadra Charles Leclerc e di 0.550 l’olandese della Red Bull Max Verstappen. F1-75, dunque, molto bene nel time-attack, mentre sui long run la RB18 di Verstappen è parsa più performante. Per cui, entrambi i team che si stanno contendendo il titolo iridato dovranno lavorare per mettere a punto le rispettive vetture. La Rossa, per questa occasione, ha deciso di introdurre degli sviluppi ...

FcInterNewsit : ?? L’arrivo a Malpensa dell’Inter in partenza per la Francia: assenti Gosens, Skriniar e Gagliardini. Non convocati… - matteosalvinimi : Clandestini esultanti alla notizia che sbarcheranno tutti e 314… A Malta? In Grecia? In Francia? In Spagna? In Tuni… - Tg3web : Un'ondata di calore eccezionale continua a infiammare l'Europa occidentale. Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. 4… - CarlessoPaolo : RT @AlessandroCere7: ?? #Francia trovato accordo -'Abrogazione del #PassSanitaire fine di tutte le misure eccezionali e ritorno alla legg… - sofistikate : RT @_rik46: Mattia Binotto appena vedrà il motore di Charles Leclerc al giro 32 del GP di Francia: -