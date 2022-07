Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 17:45 (Di venerdì 22 luglio 2022) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A24 Roma-TERAMO, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DELLA A1; ALTRI DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)DEL 22 LUGLIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A24-TERAMO, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA A1; ALTRI DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, TRAFFICO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Pontina direzione Eur, segnalato traffico rallentato per incidente altezza rampa per il Gra. - romamobilita : #Roma #viabilità Dal 26 luglio, sulla Cassia bis, lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale nel trat… - romamobilita : #Roma #viabilità Al via, sulla Cassia bis, i lavori di sostituzione delle barriere spartitraffico centrali nel trat… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul lungotevere, tra Ponte Sant'Angelo e Ponte Sisto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dell'Amba Aradam, tra piazza di Porta San Giovanni e via Druso -

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 07 - 2022 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA' SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA A1 ROMA - NAPOLI, TRA IL BIVIO PER ... Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, cosa c'è da sapere sul concerto di Jovanotti ... nel weekend tra il 23 e il 24 novembre sbarcherà a Marina di Cerveteri, in provincia di Roma. ... comporta alcune modifiche alla viabilità e alla vita cittadina nei giorni in cui tengono gli spettacoli ... RomaDailyNews DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA' SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA A1- NAPOLI, TRA IL BIVIO PER ...... nel weekend tra il 23 e il 24 novembre sbarcherà a Marina di Cerveteri, in provincia di. ... comporta alcune modifiche allae alla vita cittadina nei giorni in cui tengono gli spettacoli ... Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 17:45 - RomaDailyNews