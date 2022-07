Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)DEL 22 LUGLIOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SU VIA AURELIA, DOVE IL TRAFFICO è BLOCCATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA PANTANELLE E VIA DEL COMMERCIO, SONO COINVOLTE 4 VETTURE E ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA AURELIA IN ESTERNA CODE DA ARDEATINA A DIRAMAZIONESUD SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO RICORDIAMO INOLTRE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRE (-LIDO) E-VITERBO, MENTRE ...