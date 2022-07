Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)DEL 22 LUGLIOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA 24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA ARDEATINA CODE TRA FALCOGNANA E PAGLIAN CASALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI FROSINONE RIAPERTO IL TRATTO DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. RICORDIAMO INOLTRE CHE LA LINEA S13 SAXA-RUBRA – TERMINI E LA S15 ACILIA – PIRAMIDE DI ASTRAL SPA PROSEGUONO IL SERVIZIO PER TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLO STATO DEL SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE, ...