Un 84enne ha ritrovato dopo anni la tomba del nonno morto nella Grande Guerra 

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Ha chiesto aiuto ai carabinieri per trovare ladelin guerra. Protagonisti della vicenda il nipote, Ennio Sgarrino, di 81 anni, ed Ennio Moratti, nato nel 1880, ufficiale dei carabinieri. Sgarrino, già dipendente dell'Inps, era alla ricerca del luogo di sepoltura delda anni ma senza alcun esito. Sapeva soltanto che l'uomo era deceduto, da tenente dei Carabinieri Reali, in Albania nel 1917. Sgarrino ha così deciso di bussare alle porte del comando Carabinieri di Taranto, cercando aiuto. I militari dell'Arma hanno subito raccolto la richiesta dell'81enne ed hanno avviato una serie di verifiche, consultando archivi storici e banche dati del ministero della Difesa. Nel giro di poche settimane i carabinieri sono riusciti a ricostruire la storia di Ennio Moratti, nato a Montefiorino. ...

