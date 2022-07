Sophie Codegoni derubata in vacanza a Palma di Maiorca | lo sfogo

VicoMoni : RT @KeterinJ: Buongiorno con due chuckman e quella famosa parola ??? @KeterinJ @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni #basciagoni - VicoMoni : RT @Alessia_g512: “Fuori di qui facciamo un casino…andiamo ovunque” ????? #basciagoni @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 - zazoomblog : Sophie Codegoni derubata in vacanza a Palma di Maiorca - #Sophie #Codegoni #derubata #vacanza - Alessan49974889 : RT @KeterinJ: Buongiorno con due chuckman e quella famosa parola ??? @KeterinJ @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni #basciagoni - Simylunamylove : RT @KeterinJ: Buongiorno con due chuckman e quella famosa parola ??? @KeterinJ @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni #basciagoni -

, furto in Spagna: cosa è stata costretta a fare l'ex vippona Per Elena e Claudia unione civile a Cefalù L'alta uniforme, che Elena ha indossato per il momento più celebrativo della ...Sono, invece, felicemente fidanzat ie Alessandro Basciano, e Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi . Non è scattato nulla, invece, tra la vincitrice Jessica Selassié e Barù: ...Sophie Codegoni ha svelato di esser stata derubata di un paio di scarpe. Ecco come ha reagito il suo fidanzato, Alessandro Basciano.Sophie Codegoni si stava godendo le vacanze a Palma di Maiorca insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano ma, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un ...