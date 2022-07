Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | i risultati di oggi | venerdì 22 luglio

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) Idi22aidi, in corso di svolgimento a Il, in Egitto. Giornata interamente dedicata alle prove a squadre, con le fasi preliminari della sciabola femminile e del fioretto maschile e le fasi finali che assegneranno le medaglie per il fioretto femminile e la spada maschile. L’Italia vuole essere protagonista anche in questa giornata, con Sportface che vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento degli assalti. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TV IL MEDAGLIERE IDI VENERDI’ 228.30 Sciabola femminile a squadre – Fasi preliminari fino al tabellone da 8 8.30 Fioretto maschile a squadre – ...