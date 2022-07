Scamacca West Ham, è fatta: domani la firma dell’attaccante (Di venerdì 22 luglio 2022) Scamacca West Ham, affare fatto. domani l’attaccante atteso per la firma con il suo nuovo club. Le ultimissime Accordo verbale tra West Ham e Sassuolo per il passaggio di Gianluca Scamacca agli Hammers, che verseranno nelle casse dei neroverdi 36 milioni di euro più 6 di bonus e un’ulteriore percentuale del 10% sulla futura rivendita. domani lo scambio di documenti e la firma del giocatore, come riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022)Ham, affare fatto.l’attaccante atteso per lacon il suo nuovo club. Le ultimissime Accordo verbale traHam e Sassuolo per il passaggio di Gianlucaagli Hammers, che verseranno nelle casse dei neroverdi 36 milioni di euro più 6 di bonus e un’ulteriore percentuale del 10% sulla futura rivendita.lo scambio di documenti e ladel giocatore, come riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

