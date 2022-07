Pallanuoto | World League 2022 | tutto facile per il Settebello nell’esordio in Super Final | Canada battuto 17-5

(Di venerdì 22 luglio 2022) I vice campioni del mondo non sbagliano all’esordio: alla piscina Kibitzenau di Strasburgo esordio per ilnelledidimaschile e subito una vittoria convincente. Gli azzurri infatti si sono imposti nel primo match del Girone B per 17-5 sul. Domani alle 20.00 scontro con la Francia padrona di casa. Nonostante diverse assenze (su tutte quella di Francesco Di Fulvio), Sandro Campagna è riuscito a far ruotare al meglio i giocatori e a trovare la quadratura giusta per questo appuntamento transalpino, che sarà di transizione verso gli Europei di Spalato di fine agosto. Azzurri che hanno sofferto solamente nei primi minuti, non aiutati dalla fortuna (tre legni in fila, con anche un rigore sbagliato). Poi il ritmo si alza ...

