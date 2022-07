Netflix presenta la docu-serie sulla televenditrice più conosciuta e controversa: “Wanna” (Di venerdì 22 luglio 2022) Arriva il teaser ufficiale di Wanna la docu-serie firmata Netflix prodotta da Fremantle Italia. Un racconto “senza filtri” su Wanna Marchi, la televenditrice più conosciuta e controversa della televisione italiana. 4 episodi disponibili presto in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Netflix presenta un racconto inedito e originale sull’incredibile storia italiana che ha avuto come protagonista Wanna Marchi. La docu-serie, prodotta da Fremantle Italia, si chiama Wanna. Diffuso ufficialmente il teaser della serie che arriverà, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, dal prossimo 21 settembre. Immagini da ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 luglio 2022) Arriva il teaser ufficiale dilafirmataprodotta da Fremantle Italia. Un racconto “senza filtri” suMarchi, lapiùdella televisione italiana. 4 episodi disponibili presto in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.un racconto inedito e originale sull’incredibile storia italiana che ha avuto come protagonistaMarchi. La, prodotta da Fremantle Italia, si chiama. Diffuso ufficialmente il teaser dellache arriverà, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, dal prossimo 21 settembre. Immagini da ...

