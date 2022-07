Mr Caos e la poesia di strada più grande del mondo | in diretta su MillenniumLive con Portanova e lo scrittore Ferracuti

(Di venerdì 22 luglio 2022) A San Donato Milanese, su un muro, Dario Pruonto aka Mrha creato ladipiùdel, portando il Tg3 in via Di Vittorio. Ne parliamo ina #con l’artista e poeta diMre con Angeloe autore di reportage. Introduce Mario(FQ MillenniuM) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

libraryoferana : 'Racconti oscuri sui #fantasmi della guerra, il sangue dell'autunno del terrore, l'ira della natura, un omicidio in… - libraryoferana : - MarioIlliano3 : @pasquale_caos @bruttapas Il rinnovo x 10 anni di Meret con qualche clausola è poesia ?????????? - Nordmilano24 : Cinisello Balsamo: “Previsioni sull’arrivo del caos”, la nuova raccolta poetica di Lorenzo Chiereghin… - pasquale_caos : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia -

Il Fatto Quotidiano

In quel filmato c'è il, gente che cammina sui detriti, e probabilmente c'è anche il ladro dell'...Borsellino fratello di Paolo che si è alzato in piedi durante il silenzio e poi ha letto la...In quel filmato c'è il, gente che cammina sui detriti, e probabilmente c'è anche il ladro dell'...Borsellino fratello di Paolo che si è alzato in piedi durante il silenzio e poi ha letto la... MR CAOS: 600 METRI DI VERSI DIPINTI Napoli, il terremoto, Milano, un gol di Maradona, Venezia, un attimo di felicità, un altro di tristezza, Gianni Montieri mette questo e tanto altro ...