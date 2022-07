LECLERC - VERSTAPPEN - Sport - quotidiano.net

infoitsport : Gp Francia, Leclerc: 'Se la Ferrari sarà perfetta, riprenderò Verstappen'. Sainz: 'Conosco il problema della … - infoitsport : Berger: “Leclerc impressionante in qualifica, Verstappen in gara” - infoitsport : F1, Gerhard Berger: 'Max Verstappen più forte di Charles Leclerc!' - Calciom73992243 : @PaganoMattia @JonVl93 @Motorsport_IT Personalmente ritengo in canada superiore la ferrari, sainz ne aveva più di v… - ale_s_sandro19 : @arcticdandeljon Giusto, ma può essere un arma a doppio taglio, ti ricordo Ricciardo ai tempi della RedBull quando… -

Rispetto apuò vantare una esperienza superiore nella gestione del "corpo a corpo", il duello ruota a ruota che può valere un campionato. Dal durissimo confronto con Hamilton, Max ...... una cosa è fuori discussione: la Formula Uno ha smesso di essere uno sport per vecchi! Grazie a personaggi come Carlettoe Max, senza dimenticare la resilienza dello "zio" ...Via agli esami decisivi: la nostra pagelle sui punti di forza. Velocità, sviluppo e cuore per Charles, maturità, numeri e Newey per Max ...I team lavorano per far raffreddare i motori delle vetture, operazione resa più complessa dal caldo. Lo spagnolo: 'Posso ancora vincere il Mondiale, devo stare attento alla frizione durante la partenz ...