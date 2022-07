La Talpa, ecco i primi tre possibili concorrenti (Di venerdì 22 luglio 2022) I primi potenziali concorrenti de La Talpa Continuano le indiscrezioni in merito alla nuova edizione de La Talpa. Dopo tanti anni, finalmente, sta per tornare in onda su Mediaset. Questo succederà nel 2023 anche se ancora non abbiamo ben chiaro il periodo preciso. Fatto sta che tanti sono già i rumor sulla conduzione e non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ipotenzialide LaContinuano le indiscrezioni in merito alla nuova edizione de La. Dopo tanti anni, finalmente, sta per tornare in onda su Mediaset. Questo succederà nel 2023 anche se ancora non abbiamo ben chiaro il periodo preciso. Fatto sta che tanti sono già i rumor sulla conduzione e non L'articolo proviene da Novella 2000.

infoitcultura : La Talpa, ecco l'ex gieffina che si candida alla conduzione - infoitcultura : La Talpa: Ecco cosa sta succedendo - 361_magazine : La Talpa, c'è chi desidera condurla e chi no: è il caso di Simona Ventura che ha ribadito che non sarà alla guida d… - technofab_it : @StefanoRossi_ @MetalMetthiu78 @giannattasius @acffiorentina Ah ecco.. che li ho un caro amico cardiologo e talpa.. mi faceva strano ?? - 361_magazine : La Talpa tornerà in onda a partire dalla primavera 2023. Stando ai rumor, ecco chi potrebbe esserne alla guida -