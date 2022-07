I calciatori non possono mettere la maglia verde, ma gli arbitri sì. Ecco come sono le nuove divise (Di venerdì 22 luglio 2022) La maglia verde: sì o no? I calciatori non possono usarla, tranne nel caso la società per la quale scendono in campo abbia questo colore tra quelli sociali. È la nuova regola emanata durante la scorsa stagione e che verrà applicata dal prossimo 4 agosto, giorno nel quale partirà ufficialmente il campionato di Serie A. La decisione è figlia della Tv. Ci spieghiamo meglio. La Lega considera il verde un colore “scomodo” per chi guarda le partite in televisione in quanto le maglie di questa tonalità si confondono con il campo rendendo difficile capire bene dove sono posizionati i calciatori. Questo discorso vale però solo per i giocatori di movimento, sono esclusi quindi i portieri, che potranno continuare a scegliere il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 luglio 2022) La: sì o no? Inonusarla, tranne nel caso la società per la quale scendono in campo abbia questo colore tra quelli sociali. È la nuova regola emanata durante la scorsa stagione e che verrà applicata dal prossimo 4 agosto, giorno nel quale partirà ufficialmente il campionato di Serie A. La decisione è figlia della Tv. Ci spieghiamo meglio. La Lega considera ilun colore “scomodo” per chi guarda le partite in televisione in quanto le maglie di questa tonalità si confondono con il campo rendendo difficile capire bene doveposizionati i. Questo discorso vale però solo per i giocatori di movimento,esclusi quindi i portieri, che potranno continuare a scegliere il ...

matteosalvinimi : Da papà dico a questi “dirigenti sportivi”: vergognatevi! - PippoMM1 : @rikibona @GreenMidnight1 @NandoPiscopo1 @Giallo585 @AFGiudice @elonmusk Abbiamo avuto esempi di calciatori per cui… - ABuonansegna : @OnanaSessuale @KataklinsDann Ma ora sta cosa di Paredes da dove ti salta fuori. Non sarai un po' ossessionato da t… - Gianpaolo_5 : @tizianorosadoni @raffaeledegru Io sto parlando dei calciatori attualmente in rosa. Fare delle analisi basandosi su… - PippoMM1 : @LUZrossonero L'erba del vicino è sempre più verde. Guardando tutte le altre squadre non vedo rose di 18 calciatori… -