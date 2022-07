F1, Pierre Gasly: “Il feeling è buono con le nuove parti che abbiamo portato questo fine settimana” (Di venerdì 22 luglio 2022) Pierre Gasly esprime la propria opinione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio di Francia, 12ma competizione del Mondiale F1 2022. Il francese ha completato la giornata al 7mo posto alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) ed all’inglese Lewis Hamilton (Mercedes). Il padrone di casa ha confidato ai microfoni della propria formazione: “In termini di prestazioni siamo tornati nella Top10 con il 5° posto questa mattina e il 7° questo pomeriggio. Il feeling con la monoposto ha mostrato molti segnali positivi con le nuove parti che abbiamo portato questo fine settimana”. Il transalpino ha continuato dicendo: “È fantastico avere questo pacchetto di aggiornamenti ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio di Francia, 12ma competizione del Mondiale F1 2022. Il francese ha completato la giornata al 7mo posto alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) ed all’inglese Lewis Hamilton (Mercedes). Il padrone di casa ha confidato ai microfoni della propria formazione: “In termini di prestazioni siamo tornati nella Top10 con il 5° posto questa mattina e il 7°pomeriggio. Ilcon la monoposto ha mostrato molti segnali positivi con leche”. Il transalpino ha continuato dicendo: “È fantastico averepacchetto di aggiornamenti ...

