Cambia la programmazione di Canale 5 per l'estate: cosa vedremo dal 25 luglio

Piccoli Cambiamenti nella programmazione di Canale 5. Dopo due anni in cui, anche a causa della pandemia, il palinsesto estivo era rimasto pressochè uguale, senza grossi Cambiamenti, Mediaset mette in atto delle piccole manovre. E come succedeva in passato, si Cambia e anche le soap si fermano. Dal 25 luglio assisteremo a dei piccoli Cambiamenti…Iniziamo con quello che succederà nel brevissimo periodo. Da lunedì infatti, Terra amara cambierà collocazione. La soap sta riscuotendo buoni ascolti e anche per questo Mediaset ha forse deciso di giocare d'anticipo programmandola alle 14,45. Questo significa che Un altro domani, la soap spagnola, andrà invece in onda più tardi. Questo non sarà il solo Cambiamento. Da agosto infatti Una vita andrà in ferie.

