Calenda dice no a un’ammucchiata anti-sovranisti guidata dal Pd

«Io a fare l'ammucchiata contro i sovranisti non ci sto». Lo dice a Repubblica il leader di Azione Carlo Calenda, mentre altrove si immaginano già grandi rassemblement elettorali in vista della tornata elettorale del 25 settembre. «Se vogliono l'Unione bis, facciano pure. Senza di noi». Non basta insomma che il Pd molli i Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Nel nuovo schema del post-Draghi, Calenda capta il possibile corteggiamento del Pd, che nei prossimi giorni potrebbe farsi insistente. «Ma per ora non mi hanno fatto nemmeno una telefonata. Mi ha chiamato solo il sindaco di Firenze, Dario Nardella, persona che stimo». E dunque, dice: «Hic manebimus optime». Che vuol dire: «Qui staremo benissimo». E poi chiede: «Ma lei è sicuro che il Pd correrà senza Cinque Stelle?». Calenda non ne è ...

