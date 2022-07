Atletica | Mondiali Eugene 2022 settima giornata | i risultati di giovedì 21 luglio

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) Idi21aidileggera di, con ladi gare che ha assegnato altre medaglie. Fari puntati sulle due finali dei 200 metri, mentre in chiave italiana c’è attesa per la semifinale degli 800 metri maschili e le qualificazioni del salto triplo. Di seguito il dettaglio con tutti idella sessione. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV IGIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA NOTTE TRA GIOVEDI’ 21 E VENERDI’ 2202.05 Giavellotto uomini – Qualificazioni 1. Peters (GRN) 89.91 Q 2. Chopra (IND) Q 3. ...