(Di venerdì 22 luglio 2022) Latra Ilarye Francescocontinua a far discutere e – mettiamoci l’anima in pace – così sarà ancora per tante settimane. Il mese di luglio ha visto arrivare come un fulmine a ciel sereno i comunicati con cui i due hanno annunciato la fine del matrimonio, dopo mesi di illazioni e rumor rivelatisi poi fondati malgrado le prime smentite dei diretti interessati. Da quel momento in poi è stata caccia al colpevole. Perché tra la showgirl e l’ex calciatore è finita? Ci sono stati tradimenti? La colpa è da riversarenuova fiamma di, Noemi Bocchi? O è laad essersi invaghita di qualcun altro? Ambienti vicini alla conduttrice assicurano che Ilary non ha nessun uomo al suo fianco. Tra le tante voci di corridoio è stato tirato in ballo pure ...

DonnaGlamour : Addio Totti-Ilary: Alvin rompe il silenzio dopo le indiscrezioni su di lui - infoitcultura : Totti “non ha pace, Ilary risponde male”. E Alvin rompe il silenzio -

Il Fatto Quotidiano

... decide finalmente di esporsi, il quale è stato tirato in ballo nei giorni scorsi finendo addirittura nel mirino della stampa. E mentre l'inviato speciale dell'Isola dei Famosiil ...In ultimo, però, ha deciso di dire la sua anche, inviato dell' Isola dei Famosi : "Viviamo un'epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto,... Alvin rompe il silenzio sulla separazione Totti-Blasi Alvin è finito sulla cresta del gossip per le presunte responsabilità avute nell’addio di Totti e Ilary. In queste ore ha replicato via social. Alvin ha avuto un ruolo nell’addio tra Ilary e TottiNon solo, in queste ore, decide finalmente di esporsi Alvin, il quale è stato tirato in ballo nei giorni scorsi finendo addirittura nel mirino della stampa. E mentre l’inviato speciale dell’Isola dei ...