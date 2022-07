Tifosi Inter furiosi per lo scippo Bremer: la reazione (Di giovedì 21 luglio 2022) del mondo nerazzurro A Tutti Convocati, su Radio24, il giornalista Marco Barzaghi ha parlato della scelta di Bremer di trasferirsi alla Juventus. Il retroscena sul mondo Inter. Bremer JUVE – «L’Interismo l’ha presa malissimo la storia di Bremer. In questo mercato in cui la parola vale sempre meno dobbiamo essere aperti a qualsiasi tipo di possibilità, ma ci è stato detto che Skriniar verrà tolto dal mercato e verrà ceduto solo con un’offerta folle». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) del mondo nerazzurro A Tutti Convocati, su Radio24, il giornalista Marco Barzaghi ha parlato della scelta didi trasferirsi alla Juventus. Il retroscena sul mondoJUVE – «L’ismo l’ha presa malissimo la storia di. In questo mercato in cui la parola vale sempre meno dobbiamo essere aperti a qualsiasi tipo di possibilità, ma ci è stato detto che Skriniar verrà tolto dal mercato e verrà ceduto solo con un’offerta folle». L'articolo proviene da Calcio News 24.

