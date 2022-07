Spread oggi: impennata a 241 punti. Borsa: Milano chiude a - 0,71% - Economia - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Ieri la chiusura dello Spread a 212 punti base Milano, 21 luglio 2022 - Alta tensione sui mercati finanziari per una giornata convulsa e nervosa. Riflettori sull'Italia: lo Spread Btp - Bund schizza ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ieri la chiusura delloa 212base, 21 luglio 2022 - Alta tensione sui mercati finanziari per una giornata convulsa e nervosa. Riflettori sull'Italia: loBtp - Bund schizza ...

