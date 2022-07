Schneider Electric vince il premio Energy Efficient Solution of the Year per la capacità di potrare sul mercato innovazioni amiche del clima e per il risparmio energetico (Di giovedì 21 luglio 2022) RUEIL-MALMAISON, Francia, 21 luglio 2022/PRNewswire/



Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, è stata premiata in occasione dei Greek Energy Mastering Awards 2022 con l'Energy Efficiency Solution of the Year. I Greek Energy Mastering Awards 2022 premiano le best practice nell'uso responsabile dell'energia volto a creare un futuro più sostenibile. I vincitori vengono scelti in base alla loro capacità di coinvolgere i clienti nel migliorare costantemente le lprestazioni energetiche e ambientali, con azioni che aumentano l'efficienza energetica e riducono i costi operativi. Il riconoscimento Energy Efficiency Solution of the Year è stato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) RUEIL-MALMAISON, Francia, 21 luglio 2022/PRNewswire/, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, è stata premiata in occasione dei GreekMastering Awards 2022 con l'Efficiencyof the. I GreekMastering Awards 2022 premiano le best practice nell'uso responsabile dell'energia volto a creare un futuro più sostenibile. I vincitori vengono scelti in base alla lorodi coinvolgere i clienti nel migliorare costantemente le lprestazioni energetiche e ambientali, con azioni che aumentano l'efficienza energetica e riducono i costi operativi. Il riconoscimentoEfficiencyof theè stato ...

lifestyleblogit : Schneider Electric vince il premio Energy Efficient Solution of the Year per la capacità di potrare sul mercato inn… - FellerAg : Avete collegato un apparecchio per errore? Nessun problema. Utilizzate un magnete per scollegare tutti i collegamen… - FellerAg : Alla velocità della luce Con il #EASYNET modulo di raccordo S-One Duplex F-3000, è possibile realizzare connes- si… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: #FLF: Grazie alle dimensioni minime, anche nelle combinazioni è garantita la massima funzionalità in un piccolissimo spazio.… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Contate di visitarci a Horgen? Potrete fare il pieno alla vostra auto elettrica gratuitamente durante la vostra visita. Sarà… -