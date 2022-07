Paulo Coelho, le sue frasi sull’amore finito che ci aiutano a stare meglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando una relazione finisce la sofferenza è tanta: si deve fare i conti con le aspettative, con la malinconia, con i progetti che non possono più essere realizzati. E con un cuore spezzato. Perché anche se finito l’amore è comunque un’emozione talmente intensa da lasciare grandi strascichi. Sono in tanti ad aver parlato di una relazione che termina, ad aver scritto frasi sull’amore finito. Tra questi anche Paulo Coelho, uno degli scrittori più noti e amati perché capace di raccontare l’animo umano come pochi. Brasialiano, nato a Rio de Janeiro nel 1947, ha ottenuto tantissimi premi internazionali per la sua produzione letteraria. Sono circa 34 le sue opere tradotte in italiano, tra le più celebri L’alchimista che nel 1990 ha venduto circa 100 miolini di copie in tutto il mondo. Vita, ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando una relazione finisce la sofferenza è tanta: si deve fare i conti con le aspettative, con la malinconia, con i progetti che non possono più essere realizzati. E con un cuore spezzato. Perché anche sel’amore è comunque un’emozione talmente intensa da lasciare grandi strascichi. Sono in tanti ad aver parlato di una relazione che termina, ad aver scritto. Tra questi anche, uno degli scrittori più noti e amati perché capace di raccontare l’animo umano come pochi. Brasialiano, nato a Rio de Janeiro nel 1947, ha ottenuto tantissimi premi internazionali per la sua produzione letteraria. Sono circa 34 le sue opere tradotte in italiano, tra le più celebri L’alchimista che nel 1990 ha venduto circa 100 miolini di copie in tutto il mondo. Vita, ...

leone52641 : RT @danacaras: 'Anche se ogni nota scatena un ricordo in ciascuno degli ascoltatori, è l'intera melodia a raccontare una storia' Paulo Coel… - domenicocuppari : RT @danacaras: 'Anche se ogni nota scatena un ricordo in ciascuno degli ascoltatori, è l'intera melodia a raccontare una storia' Paulo Coel… - VentagliP : RT @danacaras: 'Anche se ogni nota scatena un ricordo in ciascuno degli ascoltatori, è l'intera melodia a raccontare una storia' Paulo Coel… - danacaras : 'Anche se ogni nota scatena un ricordo in ciascuno degli ascoltatori, è l'intera melodia a raccontare una storia' P… - DaniaFalzolgher : RT @AndreaMarano11: 'Non è importante la meta, ma il cammino.' (Paulo Coelho) -