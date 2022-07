Milano, lascia la figlia di 16 mesi da sola per sei giorni e la trova morta: «Sapevo che poteva succedere». Il pm: «Morta per stenti» (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lasciato la figlia di appena 16 mesi a casa da sola, per sei giorni. Una volta tornata a casa, l’ha trovata Morta. Per questo motivo, una donna di 36 anni è stata arrestata con un’accusa gravissima. lascia la figlia sola per sei giorni: «Sapevo che poteva morire» È accaduto a Milano: la 36enne è stata fermata ed è accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c’era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà. «Sapevo che poteva andare così». È quanto avrebbe detto, in sostanza, la donna di 36 ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 21 luglio 2022) Hato ladi appena 16a casa da, per sei. Una volta tornata a casa, l’hata. Per questo motivo, una donna di 36 anni è stata arrestata con un’accusa gravissima.laper sei: «chemorire» È accaduto a: la 36enne è stata fermata ed è accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c’era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine piena a metà. «cheandare così». È quanto avrebbe detto, in sostanza, la donna di 36 ...

rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - Agenzia_Ansa : Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri matti… - repubblica : Milano, lascia la figlia di un anno e mezzo da sola per sei giorni in casa e la trova morta: fermata 37enne - correowr : RT @HuffPostItalia: La madre la lascia sola per una settimana, bimba di 16 mesi trovata morta a Milano - CatelliRossella : No comment. è meglio. Lascia la figlia di 16 mesi da sola per sei giorni in casa e la trova morta 'per stenti': 37e… -