Mike Tyson | choc | “Moriremo tutti un giorno Sento che la mia data di scadenza si avvicina”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Untanto inquietante quanto a cuore aperto. L’ex campione dei pesi massimi della boxe, all’interno dell’ultimo episodio del suo podcast “Hotboxin with”, si è espresso in maniera per certi versi scioccante. “Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la miadisi, molto presto”, queste le sue parole tradotte da La Gazzetta dello Sport. “un, ovviamente”. Poi ha aggiunto: “Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero”. Infineha precisato: “Il denaro non ci rende immuni ...

"Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto". Sono queste le parole diche stanno facendo il giro del mondo. Il 56 enne ex campione dei pesi massimi le ha pronunciate all'interno del suo podcast "Hotboxin with", rivolgendosi all'ospite della puntata,...