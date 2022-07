Mattarella firma il Decreto per sciogliere le Camere (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il Decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Decreto di scioglimento sarà consegnato ai Presidenti Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, hato ildi scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ildi scioglimento sarà consegnato ai Presidenti Calcio e Finanza.

