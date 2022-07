LOL | arriva la versione natalizia del comedy show | Frank Matano e Pintus nel cast?

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il successo delle prime due stagioni, LOL – Chi ride è fuori si appresta a realizzare la terza stagione. Tuttavia, prima di mettere mano al nuovo capitolo del, gli autori hanno deciso di creare una sorta di spin-off dello stesso per il periodo di Natale. Seguirà le stesse orme dellatradizionale ma naturalmente tutto sarà a tema natalizio, così come gli scherzi e i costumi. In queste ore sono emersi anche i primi concorrenti, tra cui spuntano alcuni personaggi simbolo del programma. Montepremi Isola dei Famosi, quanto è rimasto a Nicolas al netto di tasse e beneficienza Nicolas Vaporidis ha vinto un montepremi molto inferiore alle aspettative, una cui parte è già ipotecata LOL:la ...

...al catalogo anche '" Xmas special' che, come suggerisce anche il titolo, sarà rilasciato presumibilmente nel corso delle vacanze natalizie . Sempre dall'universo della gara tra comici' ...In occasione del Natale 2022 , infatti, debutteràXmas Special: Chi Ride è fuori , con un cast ...anche Everybody loves diamonds (prevista per il 2023): qui un piccolo gruppo di ladri è alla ...Tante novità su Amazon Prime per i prossimi mesi: show comici, documentari e nuove serie verranno rilasciati sulla sulla piattaforma streaming, con oltre ...Le novità non finiscono qui: in arrivo anche una serie con Lillo, un film con Maccio Capatonda e un comedy show condotto da Frank Matano ...