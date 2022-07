LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nella spada femminile! (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 Guadagna tanta pedana Fiamingo! 44-32 e ci sono i match point! 10.42 Un’altra stoccata duplice e 42-29. 10.41 Colpo doppio e 41-28 Italia. Siamo a quattro stoccate dalla semifinale. 10.40 40-27 Italia: adesso il compito di chiudere passa a Rossella Fiamingo contro la Brunner. 10.39 Isola ribadisce le distanze con buonissimi attacchi: 39-27. 10.38 Moeschlin prova a rifarsi sotto con due belle stoccate in abbassamento con le ginocchia: 35-25. 10.37 Colpo doppio e 35-23 in favore delle azzurre. 10.36 Terzo assalto di Federica Isola e l’Italia vola sul 34-22 sulla Svizzera. 10.35 Trentesima stoccata per Favaretto: 30-13 Italia sull’Austria nel fioretto femminile. 10.33 Arriva la stoccata del 29-13 dopo aver perso ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 Guadagna tanta pedana Fiamingo! 44-32 e ci sono i match point! 10.42 Un’altra stoccata duplice e 42-29. 10.41 Colpo doppio e 41-28. Siamo a quattro stoccate dalla. 10.40 40-27: adesso il compito di chiudere passa a Rossella Fiamingo contro la Brunner. 10.39 Isola ribadisce le distanze con buonissimi attacchi: 39-27. 10.38 Moeschlin prova a rifarsi sotto con due belle stoccate in abbassamento con le ginocchia: 35-25. 10.37 Colpo doppio e 35-23 in favore delle azzurre. 10.36 Terzo assalto di Federica Isola e l’vola sul 34-22 sulla Svizzera. 10.35 Trentesima stoccata per Favaretto: 30-13sull’Austria nel fioretto femminile. 10.33 Arriva la stoccata del 29-13 dopo aver perso ...

