L'enorme divario tra Balcani e resto d'Europa sugli investimenti in innovazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Pubblicato originariamente su European data journalism network Un report della Commissione europea sulle politiche di coesione dell'UE pubblicato lo scorso febbraio rivela che, nonostante il divario economico tra le regioni più e meno sviluppate d'Europa stia diminuendo, le differenze relative ai livelli di innovazione su base regionale sono invece cresciute. Questo riguarda soprattutto le regioni del sud-est Europa. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma riguardano principalmente la carenza e la poca lungimiranza degli investimenti in ricerca e sviluppo, così come le debolezze degli ecosistemi dell'innovazione delle regioni meno sviluppate dell'Ue. Se si considera che il report della Commissione racconta una situazione in netto miglioramento per quanto riguarda quasi tutti gli altri ambiti di ...

