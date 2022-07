In India è stata eletta presidente Droupadi Murmu, la prima persona indigena a ricoprire questo ruolo (Di giovedì 21 luglio 2022) Droupadi Murmu è stata eletta quindicesima presidente dell’India. Murmu ha 64 anni e appartiene alla tribù Santhal: è quindi la prima persona “adivasi” – cioè appartenente a una delle popolazioni indigene dell’area centrale dell’India, che sono storicamente rimaste esterne al Leggi su ilpost (Di giovedì 21 luglio 2022)quindicesimadell’ha 64 anni e appartiene alla tribù Santhal: è quindi la“adivasi” – cioè appartenente a una delle popolazioni indigene dell’area centrale dell’, che sono storicamente rimaste esterne al

Lamhfada : RT @ilpost: In India è stata eletta presidente Droupadi Murmu, la prima persona indigena a ricoprire questo ruolo - gemin_steven98 : RT @ilpost: In India è stata eletta presidente Droupadi Murmu, la prima persona indigena a ricoprire questo ruolo - Ricardo251261 : RT @ilpost: In India è stata eletta presidente Droupadi Murmu, la prima persona indigena a ricoprire questo ruolo - su_sartadori : RT @ilpost: In India è stata eletta presidente Droupadi Murmu, la prima persona indigena a ricoprire questo ruolo - ilpost : In India è stata eletta presidente Droupadi Murmu, la prima persona indigena a ricoprire questo ruolo -