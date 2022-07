Governo, Draghi e le dimissioni: ecco gli scenari (Di giovedì 21 luglio 2022) Draghi ha sospeso la seduta alla Camera per dare le dimissioni. Nel frattempo, cominciano già ad arrivare le prime ipotesi sul futuro Ciò che si presagiva, alla fine, è accaduto. Mario Draghi si è dimesso, sospendendo la seduta alla Camera per comunicare la sua decisione. Il colloquio al Colle con Mattarella è servito soprattutto a dire la sua decisione. Mattarella poi ha convocato i presidenti delle Camere al Quirinale, invocando l’articolo 88 della Costituzione per sciogliere in modo anticipato Camera e Senato. Non è bastata, dunque, la fiducia incassata in Senato. Draghi ha poi sortito anche un effetto domino sui partiti di riferimento. Infatti, oltre a Mariastella Gelmini, anche il ministro Renato Brunetta ha lasciato Forza Italia. Ora si aprono varie possibilità. Mattarella potrebbe aprire varie ... Leggi su zon (Di giovedì 21 luglio 2022)ha sospeso la seduta alla Camera per dare le. Nel frattempo, cominciano già ad arrivare le prime ipotesi sul futuro Ciò che si presagiva, alla fine, è accaduto. Mariosi è dimesso, sospendendo la seduta alla Camera per comunicare la sua decisione. Il colloquio al Colle con Mattarella è servito soprattutto a dire la sua decisione. Mattarella poi ha convocato i presidenti delle Camere al Quirinale, invocando l’articolo 88 della Costituzione per sciogliere in modo anticipato Camera e Senato. Non è bastata, dunque, la fiducia incassata in Senato.ha poi sortito anche un effetto domino sui partiti di riferimento. Infatti, oltre a Mariastella Gelmini, anche il ministro Renato Brunetta ha lasciato Forza Italia. Ora si aprono varie possibilità. Mattarella potrebbe aprire varie ...

