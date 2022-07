Fiumicino | cantieri estivi nelle scuole del territorio per ammodernare le strutture

(Di giovedì 21 luglio 2022)– “Come di consueto, durante tutte le estati, con il fermo delle lezioni, l’assessorato ai Lavori Pubblici impianta in buona parte dei plessi scolastici del nostroper fare degli ammodernamenti o delle modifiche o ampliamenti che le direzioni didattiche ci richiedono”. A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di, Angelo Caroccia, che snocciola tutti iaperti nei plessi scolastici: “Dei lavori fatti in queste settimane e quelli in corso sottolineo l’adeguamento alle nuove normative dell’ antincendio in svariate, il ricambio degli infissi con nuovi ed insonorizzati in sette sale presso la scuola Colombo, e quelli già fatti nei mesi scorsi alla scuola Porto Romano e prima ancora a Focene. E ancora, ...

Il Faro online

