FI | Gelmini | per Berlusconi affetto e stima | ma anche delusione

"Non gli ho parlato, ma nutro stima e affetto per lui". Così Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali parlando di Silvio Berlusconi, in collegamento con Skytg24.

SkyTG24 : Mariastella #Gelmini lascia #ForzaItalia. 'Questa Fi non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venti… - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - fattoquotidiano : “Pagina nera per l’Italia”. “Tragica scelta”. “Decisione folle”. Da Di Maio a Gelmini fino a Letta e Calenda: la de… - MenegazziMarina : RT @realDonatoTramp: #crisidigoverno Scissione in Forza Italia : Brunetta , carfagna e Gelmini formano il neo gruppo NBD , Nani e Ballerine… - GPerenne : @jacobprc @giodiamanti Per votare Gelmini e Brunetta in Azione ? Credici -