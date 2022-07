Draghi oggi alla Camera accolto da un lungo applauso dell'Aula: «Grazie». E chiede di sospendere seduta: «Vado al Colle per le mie determinazioni» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Mario Draghi annuncerà oggi alla Camera le dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle al presidente Sergio Mattarella. Si avvicinano così scioglimento del... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Marioannunceràle dimissioni, poi salirà alper presentarle al presidente Sergio Mattarella. Si avvicinano così scioglimento del...

