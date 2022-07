Draghi | dimissioni irrevocabili | perché è caduto il governo - Politica - quotidiano net

gparagone : #Draghi, un DELIRIO di onnipotenza preoccupante. Si era fatto forte di una specie di acclamazione popolare più fru… - Emanuela_Corda : #Draghi dovrebbe essere un tecnico invece fa il padre padrone. Non accetta consigli né tentennamenti e vuole Zittir… - AlexBazzaro : ??Draghi si sta recando al Quirinale per rassegnare le dimissioni. - seguimi2022 : @fratotolo2 Le parole hanno un significato PRECISO... Mattarella ha dichiarato di aver firmato il decreto dello sci… - Affaritaliani : Dimissioni Draghi, Berlusconi: 'Forse era stanco'. Strappo Fi-Carfagna -

...le inaspettatepresentate dal premier aveva fatto finire l'esecutivo. Come è finita al governo lo sappiamo tutti, con Lega e Forza Italia che hanno scelto di non votare la fiducia a...del governo. La mancata fiducia all'esecutivo provoca uno scossone dentro il partito di Silvio Berlusconi che ieri ha seguito Matteo Salvini, voltando le spalle al premier. Dopo le...Mario Draghi ha presentato le dimissioni questa mattina, salendo al Colle dopo un breve passaggio alla Camera, dove si è anche commosso quando lo hanno accolto con uno scrosciante applauso, e si è ...Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi. Dobbiamo portare avanti l’imp ...