Draghi alla Camera annuncia | ora vado da Mattarella

marattin : Tanti commentatori dicono “se Draghi fosse stato meno netto, avrebbe la fiducia a mani basse”. Senza capire che Dra… - NicolaMorra63 : #Draghi parla di lotta alla mafia? Forse si dimentica di tutto quello che NON HA FATTO da quando è Presidente del C… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - Aulide5 : RT @fattoquotidiano: L'ULTIMO ATTO DI DRAGHI “Vado al Colle a comunicare le mie scelte” [LEGGI - marina_valerio : “Buongiorno. Prima di tutto grazie”. Il saluto alla Camera del Premier Draghi che ringrazia per il lavoro svolto… -

... ha dichiarato MariointervenendoCamera . Non sono bastati quindi i 5 giorni di decantazione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva imposto al presidente del ...La Borsa di Milano ( - 2,2%) prosegue in netto calo mentre il presidente del Consiglio Marioha annunciatoCamera che si recherà dal Capo dello Stato. Scivolano le banche con Unicredit ( - 5,2%), Bper ( - 4,7%),Intesa ( - 4%), Banco Bpm ( - 3,5%). Andamento negativo anche per Tim ...(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La Borsa di Milano (-2,2%) prosegue in netto calo mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato alla Camera che si recherà dal Capo dello Stato.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Schizza in avvio lo spread tra BTp e Bund, in attesa delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che oggi chiude alla Camera il ...